القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمساعدة منكوبي زلزال إزمير

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمساعدة منكوبي الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير في تركيا.

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وأعرب اللواء باقري، في برقية تعزية أرسلها إلى نظيره التركي، الفريق ياشار غولر، عن مواساته لمصرع وإصابة عدد من المواطنين الاتراك في هذا الزلزال.

وأشار إلى استعداد القوات المسلحة الإيرانية لتقديم "أي شكل من أشكال المساعدة للمنكوبين إثر الزلزال، سائلا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويتغمد الضحايا بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان".

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، إلى 102، وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط جراء زلزال في تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات.

المصدر: "أنباء فارس"