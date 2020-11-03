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المستشار النمساوي يتعهد باستخدام كافة السبل لملاحقة الضالعين في هجوم فيينا

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المستشار النمساوي يتعهد باستخدام كافة السبل لملاحقة الضالعين في هجوم فيينا
Reuters RADOVAN STOKLASA
الشرطة النمساوية
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تعهد المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، اليوم الثلاثاء، باستخدام كل السبل الممكنة لملاحقة الضالعين في هجوم فيينا وتقديمهم للعدالة.

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وأكد كورتز أنه "لا مكان للتطرف في النمسا"، وقال: "سنتعقب هؤلاء الناس بكل السبل المتاحة. سنلاحق الجناة ومن يقفون خلفهم".

ووصف الهجمات "الإرهابية" التي شهدتها النمسا، مساء يوم أمس، وأسفرت عن مقتل رجل وامرأة وشاب من المارة، ونادلة، بأنها"جريمة قتل بدم بارد".

وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء أمس، شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

المصدر: "رويترز"

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