خامنئي يصف التطبيع مع إسرائيل بالجريمة

قال المرشد الإيراني الأعلى، اليوم الثلاثاء، إنه "لاشك في أن فلسطين ستعود للفلسطينيين، بينما ستزول إسرائيل من الوجود"، معتبرا أن "التطبيع مع الصهاينة جريمة".

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وأكد خامنئي، خلال خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي، أن "التطبيع مع الصهاينة جريمة وعمل سيئ، لا يأخذ بعين الاعتبار حق الشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "المطبعين أصغر من أن يؤثروا على قضية فلسطين"، مشيرا إلى أن "الدول المطبعة أذلت نفسها، وخانت الأمة الإسلامية".

المصدر: RT