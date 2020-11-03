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ماكرون بعد هجوم فيينا: أوروبا حزينة والإرهاب الإسلامي ضرب دولة منا بقوة

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ماكرون بعد هجوم فيينا: أوروبا حزينة والإرهاب الإسلامي ضرب دولة منا بقوة
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن "أوروبا حزينة، لقد ضرب الإرهاب الإسلامي بشدة واحدة (دولة) منا".

وكتب الرئيس الفرنسي في صفحته على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أوروبا في حزن. واحدة (دولة) منا تعرضت  لضربة قوية من قبل الإرهاب الإسلامي".

وأضاف ماكرون في تغريدته: "نفكر في الضحايا وعائلاتهم، وفي الحياة المحطمة (القتلى). تقف فرنسا إلى جانب النمسا، وعلى استعداد لتقديم الدعم".

ونفذ إرهابيون اللية الماضية، هجوما على مواقع في وسط فيينا في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي. 

وأسفر الهجوم عن سقوط 5 قتلى في وسط المدينة، وقال وزير الداخلية، كارل نيهامر، إن "إرهابيا إسلاميا واحدا على الأقل" مسؤول عنه.

المصدر: RT + وكالات

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