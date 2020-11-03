خامنئي يدعو أرمينيا لإنهاء سيطرتها على أراض أذربيجانية

شدد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إنهاء المعارك العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في أسرع وقت، ودعا أرمينيا إلى إنهاء سيطرتها على أراضي أذربيجان.

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وأشار خامنئي، خلال خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي، إلى أنه "ينبغي إنهاء المعارك العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في أسرع وقت، وعلى أرمينيا إنهاء سيطرتها على الأراضي الأذربيجانية"، مؤكدا أنه "ينبغي تحرير الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها أرمينيا، وضمان أمن الأرمنيين الذين يقطنوها".

وأكد: "من حق أذربيجان تحرير أراضيها من أرمينيا، لكن ينبغي أن تضمن أمن الأرمنيين الذين يقطنوها".

وشدد المرشد الإيراني على ضرورة "مراعاة الحدود الدولية، والحذر من عدم اقتراب الجماعات الإرهابية من الحدود الإيرانية"، مشيرا إلى "أننا سنتعامل بحزم حال اقترب الإرهابيون من حدودنا وشكلوا خطراً على أمننا القومي".

وأعرب عن أسفه تجاه الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، لافتا إلى أن "الحرب بين جارتينا أرمينيا وأذربيجان حادثة مريرة تهدد أمن المنطقة، وينبغي أن تنتهي".







المصدر: RT