مؤسسة أمريكية تفيد بأن "جهاديين" تبنوا مسؤولية إطلاق النار في فيينا

قالت مؤسسة أمريكية معنية بمراقبة النشاطات الإرهابية في الإنترنت، أن جهاديين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات التي تعرضت لها العاصمة النمساوية فيينا.

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وذكرت منظمة أمريكية تدعى "سايت إنتليجنس" أن جهاديين وصفوا إطلاق النار في فيينا بأنه "ثأر لمشاركة النمسا في التحالف الأمريكي ضد تنظيم داعش".

وكانت العاصمة النمساوية فيينا شهدت مساء أمس الاثنين عمليات إطلاق نار في ستة أماكن، بما في ذلك بجوار كنيس.

وأعلن عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، بينهم شرطي، فيما قتلت الشرطة أحد المهاجمين.

المصدر: تاس