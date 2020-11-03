تركيا تعلن عن تضامنها مع النمسا في مواجهة الإرهاب

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على تضامن بلاده مع الشعب النمساوي في مواجهة الإرهاب.

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وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر: "الإرهاب عدو مشترك للإنسانية، وللتخلص من هذا البلاء، يتوجب تعاونا صادقا من قِبل المجتمع الدولي".

وأضاف أن الإرهاب أظهر وجهه القبيح مجددا مساء أمس في العاصمة النمساوية.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية التركية الهجوم المسلح، وترحمت على أرواح الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وقالت الوزارة في بيان: "تركيا التي تكافح الإرهاب منذ عشرات السنين، تتضامن مع الشعب النمساوي في هذه المحنة".

يذكر أن العاصمة النمساوية فيينا شهدت مساء أمس الاثنين هجوما مسلحا، أسفر عن قتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

المصدر: الأناضول