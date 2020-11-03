بوتين يدين هجوم فيينا ويعرب عن تعازيه لقيادة النمسا

دان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشدة، الهجوم الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، الليلة الماضية.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي أعرب لرئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلن، وللمستشار سيباستيان كورتس، في برقية، عن تعازيه في ضحايا الهجوم.

وأضاف المكتب الصحفي، أن بوتين أكد في برقية التعزية أن "الهجوم الوحشي يؤكد مرة أخرى الجوهر اللاإنساني للإرهاب"، كما أعرب عن ثقته في أن "قوى الإرهاب لن تتمكن من ترهيب أحد، ولن تنجح في بث الفتنة والعداوة بين الناس بمختلف أديانهم".

هذا وقد أكدت الشرطة النمساوية أن الهجوم الإرهابي اسفر عن مقتل 3 مدنيين، رجلين وامرأة.

وقال عمدة المدينة، ميخائيل ليودفيك، إن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

المصدر: وكالات