خامنئي يهاجم الحكومة الفرنسية في ذكرى المولد النبوي

هاجم المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الفرنسية، خلال خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي، مؤكدا أن دعم الرسوم المسيئة للنبي محمد هو جريمة.

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وأضاف خامنئي أن "الرسوم المسيئة للنبي خطوة خاطئة ومنحرفة، وتعكس التوجه المعادي للإسلام"، مشيرا إلى أنها "ليست مجرد كاريكاتور تنشره مجلة، بل هو خطوة تقف وراءها حكومات وأنظمة، وتدعمها".

وانتقد الحكومة الفرنسية قائلا: "دعم الرسوم هو أمر سيئ ارتكبته الحكومة الفرنسية، وهو ما أثار غضب الأمة الإسلامية"، لافتا إلى أن "الرسوم لن تسيء للنبي، لكنها تكشف وحشية الحضارة الغربية".

واستغرب المرشد الإيراني من أن "الحكومة الفرنسية تربط الرسوم المسيئة للنبي بحرية التعبير، في وقت تناصر أنظمة إرهابية قتلت قادتنا ومواطنينا"، معتبرا أن "دعم الرسوم المسيئة للنبي، جريمة لا تختلف عن دعم أنظمة وحشية وإرهابية".

وأشار خامنئي إلى أن "ردة فعل الشعوب الإسلامية على الرسوم أثبتت وعيها، إلا أن هناك في المنطقة من أثبتوا حقارتهم".

المصدر: RT