وزير الدفاع التركي يؤكد تمسك بلاده بكامل حقوقها في شرق البحر المتوسط

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يوم أمس الاثنين، إن "بعض الدول تسعى للقيام بأدوار أكبر من حجمها وقوتها في شرق المتوسط"، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بهضم حقوقها في المنطقة.

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وحذر أكار، خلال خطاب ألقاه في افتتاح السنة الدراسية الجديدة لجامعة الدفاع الوطني التركية الحكومية، الدول المقصودة قائلا: "لا نسمح لأحد يأتي من آلاف الكيلومترات بوضع قواعد هنا (شرق المتوسط)، ولا يمكن أن نترك حقوقنا لقمة سائغة للآخرين".

وأِشار إلى ضرورة تحلي الأطراف الأخرى، التي تسعى للتوسط بين تركيا واليونان، بالموضوعية والحيادية، مشددا على عدم تهاون تركيا حيال أي محاولات لفرض الأمر الواقع في المنطقة (فيما يخص حدود مناطق الصلاحية البحرية).

وأضاف أكار: "هناك شيء وحيد يتعين القيام به، وهو جلوس اليونان إلى طاولة الحوار للوصول إلى حل معقول ومنطقي عبر التفاوض".

وفيما يخص الشأن الليبي، أكد أكار أن "تركيا كانت الدولة الوحيدة التي استجابت لنداء رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، للمساعدة في مواجهة الإنقلابيين (في إشارة إلى الجنرال خليفة حفتر)".

وكما شدد على أن بلاده ترغب في ترسيخ وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في ليبيا، لافتا إلى أنه "في الوقت نفسه، لن تتخلى تركيا عن من يتولى الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلابيين".

وأكد أن ليبيا لليبيين، وأن تركيا تسعى من أجل "ليبيا مستقلة ذات سيادة تتمتع بوحدة أراضيها في إطار وحدة كيانها السياسي".

المصدر: "الأناضول"