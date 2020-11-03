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الأرجنتين تشتري 15 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

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الأرجنتين تشتري 15 مليون جرعة من اللقاح الروسي
Sputnik
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تعتزم الحكومة الأرجنتينية شراء 15 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V".

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ونقلت صحيفة "Voz" عن مصادر حكومية أن الدفعة الأولى من اللقاحات الروسية ستصل الأرجنتين في شهر ديسمبر، وأن 10 ملايين جرعة أخرى ستقدم إلى البلاد على هيئة مساعدات.

إلا أن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، نفى ما أعلن بشأن التبرع بكمية من اللقاح المضاد للفيروس التاجي للأرجنتين.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن ممثل للصندوق الروسي قوله: " المعلومات حول التبرع لا تتطابق مع الواقع".
وأوضح رئيس الصندوق الاستثماري الروسي، كيريل ديميترييف أن اللقاح "سبوتنيك V" للأرجنتين سينتجه شركاء في الهند والصين وكورويا الجنوبية، وفي عدد من الدول الأخرى التي تعمل على إنتاج اللقاح الروسي.

وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن في أكتوبر المنصرم، أن مؤسسته تخطط لبدء توريد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا إلى الأرجنتين وبيرو.

المصدر: تاس

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