باشينيان يقترح على إسرائيل إرسال المساعدات للمرتزقة في قره باغ بدل أرمينيا!

دعا رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إسرائيل إلى إرسال مساعدات إنسانية ليس إلى يريفان، ولكن إلى "المرتزقة في قره باغ"، الذين، حسب قوله، يتم تسليحهم من قبل إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الأرمني، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، تعليقا على الاقتراح الإسرائيلي بتقديم المساعدة إلى يريفان: "أقترح أن ترسل إسرائيل التي تبيع أسلحة للمرتزقة لضرب المدنيين، المساعدات الإنسانية إلى المرتزقة والإرهابيين كاستمرار منطقي لأنشطتها".

ودعا باشينيان إسرائيل إلى التفكير فيما إذا كانت "تريد حقا أن تكون في نفس الموقع مع تركيا"، التي يتهمها باشينيان بإرسال آلاف المرتزقة السوريين إلى أذربيجان للقتال في منطقة قره باغ.

وحذر رئيس الوزراء الأرمني، خلال المقابلة الصحفية، من أن "طموحات تركيا الإمبريالية" قد توجه قريبا إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن مثل هذا التطور في الأحداث "مسألة وقت".

المصدر: نوفوستي