كونتي يندد بهجوم فيينا ويؤكد تضامن أوروبا مع النمسا

دان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بشدة هجوم ليلة الاثنين في فيينا قائلا إنه لا ينبغي أن يكون هناك مكان للكراهية والعنف في "الوطن المشترك" للأوروبيين.

وكتب كونتي في تغريدة: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا الليلة. يجب ألا يكون هناك مكان للكراهية والعنف في وطننا الأوروبي المشترك"، معربا عن تضامنه مع الشعب النمساوي وأقارب القتلى والجرحى.

Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di #Vienna. Non c’è spazio per l’odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Vicinanza al popolo austriaco, ai familiari delle vittime e ai feriti. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 2, 2020

كما علق وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على الهجوم قائلا عبر "تويتر" إن أوروبا يجب أن ترد على "الهجوم الدنيء".

وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء اليوم الاثنين، شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار.

وأكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامير، سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجوم دون توضيح عددهم، لافتا إلى أن السلطات تعتقد أنه يمثل عملية إرهابية.

المصدر: RT + وكالات