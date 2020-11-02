الشرطة النمساوية تنفي صحة الأنباء عن اختطاف رهائن في فيينا

نفت الشرطة النمساوية صحة الأنباء عن قيام المسلحين باختطاف رهائن أثناء الهجوم في العاصمة النمساوية فيينا، والتي كانت قد تناقلتها بعض وسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة "كوريير" النمساوية عن الشرطة قولها، إن الأنباء عن اختطاف الرهائن هي "إشاعات من شبكات التواصل الاجتماعي".

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من جهته، دعا وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر إلى متابعة المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي وقت سابق أفادت قناة OE24 عن احتجاز مسلحين لعدد من الرهائن في مطعم "أكاكيكو". كما تحدثت مصادر إعلامية عن احتجاز رهائن بفندق "هيلتون" وبعض الأماكن الأخرى في العاصمة النمساوية.

المصدر:وكالات