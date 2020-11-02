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تشكيل مركز عمليات بمشاركة المستشار النمساوي على خلفية هجوم فيينا

بعد هجوم فيينا.. حسابات على "تويتر" تتوعد الشرطة النمساوية بهجمات أخرى

أخبار العالم

بعد هجوم فيينا.. حسابات على
Reuters AST/PAC
الشرطة النمساوية
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نشرت حسابات عبر موقع "تويتر" تعليقات تتوعد الشرطة النمساوية بمزيد من الاعتداءات بعد الهجوم الأخير في وسط العاصمة فيينا.

وقال مغرد معلقا على منشور في الحساب الرسمي للشرطة النمساوية: "أقسم بالله أنكم لم تروا شيئا بعد".

بعد هجوم فيينا.. حسابات على

وأضاف في تغريدة أخرى: "فقط انتظروا مفاجآتنا"، قبل أن يحذف موقع "تويتر" تغريداته التهديدية.

بعد هجوم فيينا.. حسابات على

وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء يوم الاثنين، وسط أنباء عن مقتل 7 أشخاص جراء إطلاق نار قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة تنفيذها عملية أمنية واسعة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة تقع جميعا بالقرب من الكنيس.

المصدر: RT

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