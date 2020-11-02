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النمسا.. تغطية مباشرة ولحظة بلحظة للهجوم المسلح في العاصمة فيينا

النمسا.. تغطية مباشرة ولحظة بلحظة للهجوم المسلح في العاصمة فيينا

أخبار العالم

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قالت الشرطة النمساوية في تغريدة على "تويتر" يوم الاثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا في وسط فيينا وسط تبادل لإطلاق النار، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوما وقع على معبد.

- إطلاق أعيرة نارية في وسط العاصمة فيينا.

- الشرطة تدعو لتجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات.

- مقت 7 أشخاص في الهجوم المسلح.

- إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا.

- اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار.

- أحد المهاجمين يفجر نفسه.

- مقتا أحد عناصر المجموعة المسلحة.

- الداخلية النمساوية لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.

يتبع..

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