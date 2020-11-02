النمسا.. تغطية مباشرة ولحظة بلحظة للهجوم المسلح في العاصمة فيينا

قالت الشرطة النمساوية في تغريدة على "تويتر" يوم الاثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا في وسط فيينا وسط تبادل لإطلاق النار، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوما وقع على معبد.

- إطلاق أعيرة نارية في وسط العاصمة فيينا.

- الشرطة تدعو لتجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات.

- مقت 7 أشخاص في الهجوم المسلح.

- إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا.

- اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار.

- أحد المهاجمين يفجر نفسه.

- مقتا أحد عناصر المجموعة المسلحة.

- الداخلية النمساوية لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.

#FlashInfo : Des tirs ont été signalés près d’une synagogue à #Vienne, en #Autriche. Bilan provisoire : un mort et plusieurs blessés. 🇦🇹 pic.twitter.com/6M0NgW2Ydb — 🇨🇭A M 🇨🇭 (@amariethoz) November 2, 2020

يتبع..