تنزانيا.. توقيف مرشح الرئاسة الخاسر بتهمة تخطيطه لتنظيم احتجاجات

أوقفت الشرطة في تنزانيا، اليوم الاثنين، توندو ليسو، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عن حزب معارض، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة Citizen المحلية عن مصدر أمني قوله إن ليسو تم توقيفه بتهمة قيامه بتنظيم مظاهرة احتجاجا على نتائج الانتخابات.

وجاء ذلك بعد أن رفض أبرز الحزبين المعارضين في البلاد، هما "الحزب من أجل الديمقراطية والتقدم" و"التحالف من أجل التغيير والشفافية" الاعتراف بنتائج الانتخابات التي جرت في 28 أكتوبر الماضي والتي فاز فيها جون ماغوفولي بولاية ثانية، حسب السلطات.

ووصف الحزبان اللذان اختارا توندو ليسو مرشحا مشتركا عنهما، الانتخابات بالمزورة، ودعوا أنصارهما للخروج إلى الشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

وقال مدير الشرطة في منطقة العاصمة دار السلام، لازارو مامبوساسا، لصحيفة Citizen: "لقد قمنا بتوقيفه في دار السلام، عند خروجه من مبنى المكتب المحلي الرئيسي للاتحاد الأوروبي". وأوضح أن التوقيف جرى بسبب خطط ليسو لتنظيم "احتجاجات أعلنت غير مشروعة".

وكانت الصحيفة ذاتها أخبرت سابقا أن عددا من زعماء المعارضة ومسؤولين تم توقيفهم ضمن جهود السلطات لمنع تظاهرات.

ووفقا للبيانات الرسمية فقد أدلى 12,5 مليون ناخب بأصواتهم لصالح ماغوفولي، فيما حصل منافسه الرئيسي، توندو ليسو، على 1.9 مليون صوت فقط.

المصدر: نوفوستي