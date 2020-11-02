الـ"أف بي آي" يحقق مع الشريك السابق لنجل بايدن

كشف توني بوبولينسكي، الشريك السابق لنجل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، تطورات جديدة بشأن ملف الفساد المزعوم الذي يلاحق هانتر بايدن.

وقال بوبولينسكي، وهو الشاهد على قضية الفساد المزعومة، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى مقابلة معه لساعات وفحص هواتفه المحمولة، للتحقيق بشأن تعاملاته التجارية مع نجل بايدن.

وأوضح أن هذا الاستجواب أو المقابلة كانت بمثابة "تعاون عميق في جميع الحقائق خلال تلك الفترة الزمنية التي قضيتها مع هانتر بايدن".

واعتبر بوبولينسكي نفسه شاهدا في ملف أعمال عائلة بايدن في الخارج وعلاقتها مع شركة CEFC الصينية، بالإضافة إلى العمليات الأخرى حول العالم التي شاركت فيها دول أخرى.

وكان بوبولينسكي اتهم علنا جو بايدن بالكذب بشأن مشاركته في أعمال ابنه، مؤكدا أن هانتر استغل منصب والده السابق لتسهيل أعماله.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية