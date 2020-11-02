فرنسا.. أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا يوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أكثر من 400 حالة وفاة.

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وأبلغت السلطات الصحية الفرنسية عن 52518 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة رقما قياسيا جديدا يوميا منذ تفشي المرض، مقابل 46290 يوم الأحد.

وتشير هذه الحصيلة إلى أن الإغلاق الجديد الذي تم تطبيقه يوم الجمعة في البلاد لم ينتج عنه آثاره الأولى بعد، حيث ارتفع عدد حالات دخول المستشفى للمرض بأكثر من 1000، مرة أخرى، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 25143.

وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب إصابات COVID-19 في فرنسا بـ416 حالة وفاة، مقابل 231 يوم الأحد ومتوسط متحرك لمدة سبعة أيام يبلغ 345.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ حتى الآن 1 مليون و466433 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 37345 حالة.

المصدر: رويترز