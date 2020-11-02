"تويتر" يكشف عن خطط لإخفاء نتائج الانتخابات الأمريكية المضللة

أعلن موقع "تويتر" أنه سيضع علامة تحذير على أي تغريدة مضللة ينشرها مرشح أو حملة تعلن الفوز بالانتخابات الأمريكية قبل النتائج الرسمية.

وأوضح الموقع أنه يهدف من هذا الأمر، مكافحة الادعاءات الكاذبة بالنصر وغيرها من المعلومات الخاطئة التي قد تنتشر قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.

وإذا حاول شخص ما إعادة تغريد مثل هذا المنشور، فسيتم تشجيعه على الاطلاع على معلومات حول النتائج الرسمية. لكنهم سيبقون قادرين على اقتباس تغريدة إذا رغبوا في ذلك، وسيظل المنشور مرئيا لمتابعيهم عندما يفعلون ذلك.

A few weeks ago, we announced how we will handle Tweets about US election results.



We want to remind you what to expect and share a preview of the labels we may apply. 🧵https://t.co/Fuawn83HrM — Twitter Support (@TwitterSupport) November 2, 2020

وقال الموقع إنه لا يزال بإمكانه حذف بعض المنشورات، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الإجراء سيكون نادرا.

وقالت الشركة في سلسلة من المنشورات: "إذا رأينا محتوى يحرض على التدخل في الانتخابات، أو يشجع على أعمال عنف أو أضرار جسدية أخرى، فقد نتخذ تدابير إضافية، مثل إضافة تحذير أو المطالبة بإزالة التغريدات".

المصدر: "الإندبندنت"