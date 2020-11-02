السلطات الإسرائيلية تمنع قاتل رابين من حضور حفل عائلي

رفضت مديرية السجون الإسرائيلية طلب إيغال عامير، قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، بحضور حفل بلوغ ابنه 13 عاما من العمر "بار متسفا".

وقالت مديرية السجون أن عامير قدم طلبا بهذا الصدد في سبتمبر الماضي، ولكن لم يتم تلبيته.

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يذكر أن إيغال عامير يمضي عقوبة السجن مدى الحياة لاغتياله رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين في عام 1995.

وعلى الرغم من سجنه، تمكن عامير من الحصول على السماح بعقد الزواج في 2004 وفي وقت لاحق زيارات زوجته له، وولد لهما ابن في 2007.

وجدير بالذكر أن بار متسفا هو حفل يهودي يقام عند بلوغ الشاب 13 سنة من العمر، ويعتبر الفتى حينها مكلفا بأداء جميع الفرائض الدينية.

المصدر: نوفوستي