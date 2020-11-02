 
مباشر
عاجل
مستشار النمسا يصف هجوم فيينا بالإرهابي ويعلن نشر قوات من الجيش وسط العاصمة

السلطات الإسرائيلية تمنع قاتل رابين من حضور حفل عائلي

أخبار العالم

السلطات الإسرائيلية تمنع قاتل رابين من حضور حفل عائلي
Reuters Yossi Zeliger
إيغال عامير في عام 2007 (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2lu

رفضت مديرية السجون الإسرائيلية طلب إيغال عامير، قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، بحضور حفل بلوغ ابنه 13 عاما من العمر "بار متسفا".

وقالت مديرية السجون أن عامير قدم طلبا بهذا الصدد في سبتمبر الماضي، ولكن لم يتم تلبيته.

إقرأ المزيد
نتنياهو: هناك من يحرض على قتلي وقتل أبنائي
نتنياهو: هناك من يحرض على قتلي وقتل أبنائي

يذكر أن إيغال عامير يمضي عقوبة السجن مدى الحياة لاغتياله رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين في عام 1995.

وعلى الرغم من سجنه، تمكن عامير من الحصول على السماح بعقد الزواج في 2004 وفي وقت لاحق زيارات زوجته له، وولد لهما ابن في 2007.

وجدير بالذكر أن بار متسفا هو حفل يهودي يقام عند بلوغ الشاب 13 سنة من العمر، ويعتبر  الفتى حينها مكلفا بأداء جميع الفرائض الدينية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا