أرمينيا تطالب بإجراء تحقيق دولي في وجود "مرتزقة وإرهابيين" بقره باغ

طالب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بإجراء تحقيق دولي في وجود "مرتزقة وإرهابيين" في منطقة الصراع بناغورني قره باغ إثر تصريحات للقوات الأرمنية في الإقليم بأنها أسرت سوريين اثنين.

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وقال باشينيان، في بيان أصدره اليوم الاثنين عبر "فيسبوك": إن "أذربيجان لجأت إلى مساعدة مرتزقة" لحل قضاياها في "المجال الأمني"، مضيفا: "نمتلك أدلة قاطعة على ذلك".

وتابع أن إشراك "المرتزقة والإرهابيين" للقتال في قره باغ "يمثل تهديدا ليس فحسب لأمن أرتساخ (ناغورني قره باغ) وأرمينيا وإنما للأمن الدولي أيضا، وهذا الموضوع يجب أن يخضع لتحقيق دولي".

وسبق أن قال الجانب الأرمني إن قواته أسرت مقاتلين سوريين اثنين في مناطق القتال، مشيرة إلى أن أولهما من حماة والثاني من إدلب.

ونفت أذربيجان مرارا وجود مقاتلين أجانب بين صفوفها، متهمة أرمينيا بإشراك أبناء جالياتها من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى مسلحين أكراد للقتال في قره باغ، الإقليم المعترف به دوليا كجزء من أذربيجان لكن يسكنه ويسيطر عليه الأرمن.

المصدر: وكالات