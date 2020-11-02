أكبر جماعة إسلامية في بنغلادش تمهل الحكومة يوما واحدا لقطع العلاقات مع فرنسا

طالبت جماعة "حفظة الإسلام" في بنغلادش الحكومة اليوم الاثنين بقطع العلاقات مع فرنسا خلال 24 ساعة، بينما منعت الشرطة الآلاف من أنصار الجماعة من القيام بمسيرة إلى السفارة الفرنسية.

وقال جنيد بابونجري الأمين العام للجماعة الإسلامية الأكبر في البلاد: "نمهل الحكومة 24 ساعة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا"، مضيفا أمام المحتجين "إذا لم تُلب مطالبنا سنعلن خطوتنا التالية".

وفي أول تعليق لها حول القضية، قالت حكومة بنغلادش إنها تدعو إلى "حوار عالمي أكثر عمقا حول الممارسات الدينية السلمية، وتحث جميع الأطراف على ممارسة حرية التعبير بمسؤولية".

وكان ألوف المحتجين في العاصمة داكا طالبوا في وقت سابق بمقاطعة البضائع الفرنسية وقطع العلاقات مع باريس، على خلفية دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر رسومات مسيئة للنبي محمد.

المصدر: "رويترز"