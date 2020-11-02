"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير كابل

أعلن تنظيم "داعش" مساء يوم الاثنين، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف جامعة كابل، بالعاصمة الأفغانية.

وقتل 20 شخصا وأصيب 15 آخرون بجروح جراء هجوم مسلح استهدف جامعة كابل، اليوم، حسبما أفادت مصادر طبية أفغانية.

وعلم سابقا عن وقوع ثمانية مصابين نتيجة لتبادل لإطلاق النار بالقرب منن الجامعة، بالإضافة إلى ورود تقارير إعلامية عن سماع دوي انفجار في مكان الحادث.

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية لاحقا بإجراء عملية أمنية في مبنى الجامعة التي تم إجلاء مئات من الأشخاص منه.

وأضاف في وقت لاحق أن العديد من المهاجمين اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن.

وقبل ذلك، أوردت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية أن الانفجار وإطلاق النيران تزامنا مع قيام ممثلين عن أفغانستان وإيران بتدشين معرض كتب في مبنى الجامعة.

وأخبرت قناة "1 TV" التلفزيونية الأفغانية أن حركة "طالبان" نفت ضلوعها في الهجوم.

المصدر: وكالات