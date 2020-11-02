الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على بيلاروس ويستهدف لوكاشينكو

قال 3 دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إنه من المتوقع أن يوافق التكتل على فرض عقوبات هذا الأسبوع على قائمة ثانية لمسؤولين في بيلاروس، بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأضافوا أن ذلك بخصوص انتخابات التاسع من أغسطس التي يقول الغرب إنه تم تزويرها.

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ولوكاشينكو، الذي يتولى الرئاسة منذ 26 عاما، ليس مدرجا في القائمة الأصلية للاتحاد الأوروبي التي تضم 40 فردا مستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول، لكن الاتحاد يقول إن رفض لوكاشينكو بحث إجراء انتخابات جديدة كوسيلة للخروج من الأزمة يترك التكتل بلا خيار غير ضمه للقائمة.

وستقدم قائمة عقوبات ثانية لسفراء الاتحاد الأوروبي تضم 15 مسؤولا، بينهم لوكاشينكو، في اجتماع يوم الأربعاء وسيتم اعتماد الخطة إذا لم تعترض أي من الدول الأعضاء بنهاية يوم الجمعة.

وتستهدف العقوبات دعم الاحتجاجات ضد الحكومة في مينسك حيث ألقي القبض على ألوف المتظاهرين.

وأعلنت بيلاروس إجراءات للرد على الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

المصدر: رويترز