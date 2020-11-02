مصادر لرويترز: بيع طائرات أمريكية بدون طيار إلى تايوان يتجاوز عقبة رئيسية ويقترب من الموافقة

قالت مصادر يوم الاثنين إن بيع أربع طائرات مسيرة متطورة أمريكية الصنع إلى تايوان تجاوز عقبة رئيسية في الكونغرس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر، تأكيدها أن صفقة البيع أصبحت الآن في المرحلة الأخيرة من الموافقة. وهي صفقة من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات مع الصين.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، شدد في تصريح الشهر الماضي خلال فعالية لمعهد أسبن، على أن "تايوان بحاجة إلى البدء في النظر في بعض استراتيجيات منع الوصول إلى المنطقة غير المتكافئة.. وأن تحصن نفسها بطريقة من شأنها ردع الصينيين من أي نوع من الغزو البرمائي أو حتى عملية في المنطقة الرمادية ضدهم".

المصدر: "رويترز"