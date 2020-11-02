بايدن يدافع عن كبير خبراء الأمراض المعدية الذي هدده ترامب بالإقالة

دافع المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، جو بايدن، عن مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي، الذي ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية إقالته.

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وكتب بايدن على صفحته في "تويتر"، اليوم الاثنين: "نحن بحاجة إلى رئيس يصغي حقيقة إلى الأخصائيين أمثال الدكتور فاوتشي".

وسابقا اليوم، قال ترامب أثناء تجمع انتخابي، ردا على هتافات من بعض أنصاره تحثه على طرد فاوتشي"لا تخبروا أحدا، لكن دعوني أنتظر قليلا بعد الانتخابات"، في إشارة منه لنيته بطرده. وأضاف أن فاوتشي "رجل طيب، لكنه كان مخطئا مرات عديدة ".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" سابقا أن ترامب وصف فاوتشي، وهو المستشار الأبرز للرئيس الأمريكي وعضو خلية مكافحة فيروس كورونا بـ "الكارثة الطبيعية" وقال إن أكثر من 700 ألف شخص كانوا سيموتون لو أصغوا إلى رأيه، مشيرا إلى أن كبير الخبراء الأمريكيين في الأمراض المعدية كان يدعي في بداية جائحة كورونا أن حمل الكمامات الواقية لا طائل منه.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" كتبت سابقا بأن ترامب ومستشاريه يخططون لإقالة كبار المسؤولين في قطاعي الصحة العامة والاستخبارات في حال فوز الرئيس الحالي في الانتخابات. وذكرت الصحيفة أن حملة الإقالات ستطال مسؤولين يعتبرهم ترامب غير موالين له أو بطيئين أو متشككين.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم السبت الماضي، انتقد فاوتشي استراتيجية إدارة الأمريكية في التعامل مع أزمة كورونا. واعتبر فاوتشي أن مقاربة بايدن للوباء تعتبر أكثر جدية من مقاربة ترامب. ووصف البيت الأبيض تصريحات فاوتشي "بغير المقبولة" واتهمه بأنه يسعى إلى إضعاف ترامب.

المصدر: نوفوستي + فرانس 24