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أنباء عن مقتل نائب قائد جيش "قره باغ" في معارك مع الجيش الأذربيجاني

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أنباء عن مقتل نائب قائد جيش
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مقتل نائب قائد قوات "جمهورية قره باغ"، أرتور سركيسيان
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أكد مصدر في "جيش الدفاع" التابع لـ "جمهورية قره باغ" (المعلنة من طرف واحد)، اليوم الاثنين، مقتل نائب قائده، أرتور سركيسيان، في المعارك مع القوات الأذربيجانية،

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وسابقا اليوم الاثنين، نشر المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في "قره باغ" قائمة جديدة من 11 عسكريا قتلوا في المعارك، بينهم أرتور سركيسيان وأحد قادة "جيش الدفاع"، العقيد سيرغي شاكاريان، دون أن يذكر تاريخ مقتلهما.

وفي وقت سابق، أعفى رئيس "جمهورية قره باغ"، أرايك هاروتيونيان، اللواء جلال هاروتيونيان من وظائفه كوزير الدفاع وقائد قوات الجمهورية بسبب إصابته، وعين ميكائيل أرزومانيان في هذا المنصب.

وفي تصريحات لإذاعة "الحرية" الأمريكية، صرح الناطق باسم وزارة دفاع أرمينيا، أرتسرون هوفهانيسيان، بأن حالة جلال هاروتيونيان "خطيرة لكنها مستقرة".

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس

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