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ترامب يعرب عن نيته في إقالة خبير الأمراض الشهير

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ترامب يعرب عن نيته في إقالة خبير الأمراض الشهير
Reuters Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي
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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن نيته في إقالة خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، بعد الانتخابات.

 

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وجاء هذا التصريح بعد أن انتقد فاوتشي طريقة تعامل ترامب مع فيروس كورونا، وبعد اعتراضه على تصريحات ترامب المتكررة حول "القيام بالدور اللازم" في مواجهة كورونا.

وقال فاوتشي: "نحن نتعرض لكثير من الأذى"، وأشار في صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الجمعة الماضي، إلى أن الوضع الحالي "ليس وضعا جيدا".

ودافع ترامب عن طريقة تعامله مع الفيروس في تجمع انتخابي في وقت متأخر من الليل في مطار أوبا لوكا بمنطقة ميامي، ما دفع الحشد بالهتف بـ"أطرد فاوتشي".

ورد ترامب على هذه الهتافات قائلا : "لا تخبروا أحدا، لكن دعوني أنتظر قليلا بعد الانتخابات"، في إشارة منه لنيته بطرده.

جدير بالذكر أن ترامب استشهد في الشهر الماضي بخبرة وشهرة فاوتشي، تجنبا للخلاف معه. 

 

المصدر: "رويترز"

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