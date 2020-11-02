وزير الداخلية الفرنسي إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن مكافحة الإرهاب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أنه يخطط لزيارة روسيا، ضمن مشاورات يجريها مع شركاء فرنسا الأجانب، على خلفية تفاقم التهديد الإرهابي في بلاده.

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وقال الوزير لقناة BFMTV التلفزيونية، اليوم الاثنين: "لقد التقيت السفير الروسي (في باريس أليكسي ميشكوف) قبل أيام، وسوف أتوجه إلى روسيا في الأيام القريبة".

وأوضح دارمانان أن من بين المتطرفين الأجانب المقيمين في فرنسا والذين تهتم بهم أجهزة الأمن "أشخاصا قدموا من الشيشان التي هي جزء من روسيا الاتحادية". كما عبر الوزير عن امتنانه للسلطات الروسية على إمكانية إجراء هذه المشاورات.

وكان وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والفرنسي، جان إيف لودريان، ناقشا إمكانية زيارة دارمانان لموسكو أثناء اتصال هاتفي بينهما في 28 أكتوبر الماضي. وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرتها في أعقاب الاتصال الهاتفي، أنه تم التركيز خلاله "على ضرورة تطوير التعاون الأمني، بما في ذلك في سياق الزيارة المحتملة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لمناقشة دائرة واسعة من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإيديولوجيا التطرف".

وفي 16 أكتوبر، قام لاجئ في فرنسا، ذو أصول شيشانية، بقطع رأس صمويل باتي، معلم التاريخ في إحدى المدارس بضواحي باريس، بعد أن عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد أثناء درس حول حرية التعبير. وأثارت جريمة القتل البشعة أشد الإدانة من قبل السلطات الفرنسية والمجتمع المدني.

المصدر: إنترفاكس