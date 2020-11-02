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الانتخابات الأمريكية.. ارتفاع عدد المشاركين في التصويت المبكر إلى 94 مليونا  

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الانتخابات الأمريكية.. ارتفاع عدد المشاركين في التصويت المبكر إلى 94 مليونا  
Reuters CHENEY ORR
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صوت أكثر من 94 مليون ناخب أمريكي مبكرا في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد غدا الثلاثاء، حسب إحصاء لبوابة مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا.

وأوضح الإحصاء أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 94 مليونا و6161، منهم 34 مليونا و45137 حضروا شخصيا مراكز الاقتراع، و59 مليونا و961024 بالبريد.

ويعكس العدد المرتفع للتصويت المبكر، الذي تجاوز أكثر من ثلثي إجمالي المشاركين في انتخابات عام 2016، الاهتمام الشديد بالانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

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وأدت المخاوف من التعرض للإصابة بفيروس كورونا في أماكن الاقتراع التي ستكون مزدحمة يوم غد الثلاثاء، إلى ارتفاع  عددالأشخاص الذين يصوتون عن طريق البريد، أو بأنفسهم في مواقع الاقتراع المبكر.

وتظهر استطلاعات الرأي تراجع ترامب أمام بايدن على مستوى البلاد، بل وحتى في الولايات التي ستقرر نتيجة الانتخابات، غير أن النتيجة لا تزال غير محسومة بأي حال من الأحوال.

المصدر: وكالات

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