موسكو تعلق على اقتراح واشنطن نشر قوات حفظ سلام اسكندنافية في قره باغ

أعلن أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن فكرة واشنطن حول نشر قوات حفظ سلام من دول اسكندنافية في إقليم قره باغ، تحتاج إلى مناقشتها من قبل أرمينيا وأذربيجان.

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وقال رودينكو في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "سلوا الأمريكيين من أين أخذوا هذه المقترحات والأفكار.. فكل المعايير المطلوبة لآليات محتملة يجب أن يتم الاتفاق عليها في مشاورات مع طرفي النزاع".

وأضاف الدبلوماسي أن الخارجية الروسية لم تعلم باقتراح الولايات المتحدة ارسال قوة حفظ سلام من جنود اسكندنافيين إلى منطقة النزاع، الوارد في تصريح روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لإجراء مشاورات بين موسكو ويريفان حول تقديم روسيا مساعدة عسكرية لأرمينيا، أشار رودينكو إلى أن "جميع الخطوات المطلوبة المنصوص عليها في اتفاقية العام 1997 جار اتخاذها".

وفي وقت سابق، أعلن أوبراين أن على طرفي النزاع في قره باغ الموافقة على نشر قوة حفظ سلام إسكندنافية في المنطقة، قائلا: "نحن نعمل مع الحكومات الاسكندنافية على إنشاء قوة حفظ سلام يمكن نشرها في المنطقة لضمان وقف إطلاق النار هناك.

المصدر: تاس + إنترفاكس