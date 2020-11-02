الكرملين: أمن وسلامة الأجانب مسألة مهمة في روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن ضمان سلامة المواطنين الأجانب على أراضي روسيا يعد مسألة مهمة، مؤكدا أن أي أعمال تشكل تهديدا للأجانب غير مقبولة.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال صحفي، حول أمن المواطنين الأجانب، بما في ذلك مواطني فرنسا في روسيا: "نحن نعتبر أن ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، بما فيها الفرنسية، أمر بالغ الأهمية، وكذلك سلامة المواطنين الأجانب".

وأكد أنه "من الضروري أن يتصرف الجميع حصريا في إطار قانون روسيا الاتحادية، وتجنب أي خطوات من شأنها أن تشكل تهديدا للأجانب في بلادنا".

وتأتي تصريحات الكرملين هذه بعد ما أثارت تصريحات مفتي جمهورية الشيشان الروسية، حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، تساؤلات وقد اعتبرها البعض تهديدا للمواطنين الفرنسيين، قبل أن يتم توضحيها.

وقال مفتي جمهورية الشيشان إن تصرفات الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون "هجوم على الإسلام". ووفقا له، فإن "حوالي ملياري مسلم أصبحوا أعداء ماكرون اللدودين".

وأوضح المفتي في وقت لاحق أن وصفه لمناصري نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد بـ"الأعداء" لا يمثل تهديدا للفرنسيين، بأي شكل من الأشكال.

المصدر: نوفوستي