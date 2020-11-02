أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف أراضيها وسلطات قره باغ تتحدث عن تصفية 20 فردا من القوات الخاصة التركية

أعلنت الدفاع الأذربيجانية اليوم الاثنين أن القوات الأرمنية استهدفت مواقع الجيش الاذربيجاني عند الحدود الدولية بين البلدين باستخدام المدافع وقاذفات الهاون والقنابل والاسلحة الثقيلة.

نقلت وكالة "أذرتاج" عن وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجانب الأرمني أطلق نيرانا مكثفة عبر الحدود خلال الليلة الماضية على مواقع للجيش الأذربيجاني في محافظات قازاخ وطاووس وداشكسان، وهي مناطق تقع خارج إقليم قره باغ شمالا.

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وأفادت الدفاع الأذربيجانية أيضا بتعرض قرى بمحافظتي أغدام وآغجابدي للقصف المدفعي من قبل القوات الأرمنية فجر اليوم.

كما أعلنت عن إسقاط طائرة "سو-25" هجومية تابعة لسلاح الجو الأرمني خلال تصدي قواتها لمحاولة هجوم قامت بها الوحدات الأرمنية بعد قصف بقاذفات الهاون وأسلحة ثقيلة في منطقة زنغلان على الحدود بين البلدين.

وحسب وكالة "أذرتاج" فإن الجيش الأذربيجاني دمر خلال معارك أمس والليلة الماضية 4 منظومات صواريخ "غراد" و10 مدافع مختلفة الانواع و3 شاحنات محملة بالذخائر و5 سيارات تابعة للقوات الأرمنية، إضافة إلى عدد كبير من الأفراد.

بدوره، اتهم "جيش دفاع قره باغ" القوات الأذربيجانية بمواصلة القصف الصاروخي للمناطق المدنية في الإقليم، كما أشار إلى تدميره "أرتالا من المدرعات المعادية"، مضيفا أنه تم تدمير دبابة ضمن رتل أذربيجاني حاول التقدم على المحور الشرقي الجنوبي للجبهة، "قبل أن تعود بقية معدات الرتل أدراجها".

وأعلن الناطق الصحفي باسم رئاسة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، أن مقاتلي إحد فصائل المتطوعين الأرمن "قتلوا 20 من أصل 22 عنصرا من القوات الخاصة التركية في قتال وقع بمنطقة عسكران في الإقليم"، مشيرا إلى أن "اثنين فقط تمكنا من الفرار"، دون ذكر التفاصيل.

المصدر: وكالات