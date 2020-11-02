الجيش التركي يقضي على 9 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن تحييد (قتل) 9 مسلحين تابعين لـ "حزب العمال الكردستاني"، في شمال سوريا.

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وتأتي هذه العملية ضمن إطار عمليات عسكرية واسعة يقوم بها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني (التركي) "بي كا كا"، حيث يقتل العشرات أسبوعيا من عناصر هذا الحزب بغارات جوية، في شمال سوريا وشمال العراق.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني هذا "منظمة إرهابية"، تنشط داخل الأراضي التركية بين الحين والآخر، "مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش".

المصدر: "الأناضول"