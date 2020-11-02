رئيس وزراء فرنسا يدعو إلى معركة إيديولوجية ضد "التطرف الإسلامي"

ندد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بـ"المساومات" التي قامت بها أحزاب سياسية ومثقفون على مدى سنوات مع "التطرف الإسلامي"، داعيا إلى "معركة إيديولوجية" ضده.

إقرأ المزيد

وحذر كاستيكس، متحدثا لشبكة "تي إف 1" التلفزيونية مساء أمس الأحد، من أن: "هذه المعركة إيديولوجية، والعدو يسعى أولا إلى تقسيمنا ببث الكراهية والعنف، وإلى كسر المجتمع الوطني".

وتابع: "أود هنا التنديد بكل المساومات التي حصلت على مدى سنوات طويلة، وبالتبريرات التي أعطيت لهذا التطرف الإسلامي، يجدر بنا أن نلوم أنفسنا، ونندم على الاستعمار وغيرها من الأمور".

وقال إن: "الطريقة الأولى للانتصار في حرب هي أن يكون المجتمع الوطني ملتحما، موحدا، فخورا بجذورنا، بهويتنا، بجمهوريتنا، بحريتنا. يجب الانتصار في المعركة الإيديولوجية".

وتابع: "انتهى الأمر، لا مجال بعد اليوم لأي تساهل من قبل مثقفين وأحزاب سياسية، يجب أن نكون جميعا موحدين على أساس قيمنا، على أساس تاريخنا".

وأعلن كاستيكس عن حل "جمعيات واجهة" قريبا وعن عمليات ضد "مساجد زائفة (...) ومدارس غير قانونية".

وقال: "المدارس غير القانونية، نحن نغلقها، وسنواصل إغلاقها. الجمعيات الزائفة التي تقوم بغسل الأدمغة، سنحلها (...) حللنا اثنتين منها، وسنواصل ذلك".

وأضاف: "يتحتم علينا تعزيز تشريعاتنا، وخصوصا سبل التحرك للتصدي للكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: أ ف ب