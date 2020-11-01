تركيا.. انتخاب أحمد داوود أوغلو رئيسا لحزب "المستقبل"

انتخب رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو، يوم الأحد، رئيسا لحزب "المستقبل" التركي، في المؤتمر العام العادي الأول للحزب.

وحصد أوغلو أغلبية الأصوات، في المؤتمر الذي عقد في مركز المؤتمرات "أنفا ألتينبارك" بالعاصمة التركية أنقرة، تحت شعار "المستقبل لك، المستقبل لتركيا".

وحصل داوود أوغلو الذي كان مرشحا وحيدا لرئاسة الحزب، على 829 صوتا، من أصل 842 مدلى به، فيما بلغ عدد الأصوات غير الصالحة 13.

وفي سبتمبر عام 2019 أعلن داود أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، وأعلن تأسيس حزب "المستقبل" في ديسمبر من العام نفسه.

المصدر: وكالات