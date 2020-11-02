واشنطن: سندافع بقوة عن الأمر التنفيذي الخاص بمنع "تيك توك"

قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها ستدافع بقوة عن أمر تنفيذي يسعى إلى حظر المعاملات مع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة المملوك للصين "تيك توك" بعد أن منعت قاضية تنفيذ الإجراء.

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وقالت وزارة التجارة إنها "ستمتثل للأمر القضائي وقد اتخذت خطوات فورية للقيام بذلك، لكنها تعتزم الدفاع بقوة عن الأمر التنفيذي وجهود الوزارة التنفيذية من الطعون القانونية".

ومنعت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ويندي بيتلستون يوم الجمعة، أمر وزارة التجارة المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر، والذي كان من شأنه أن يمنع فعليا "تيك توك" المملوكة لشركة "بايت دانس" من العمل في الولايات المتحدة.

وأفادت بيتلستون: "أوصاف الحكومة الخاصة بتهديد الأمن القومي الذي يشكله تطبيق تيك توك تمت صياغتها بشكل افتراضي".

وتزعم إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تطبيق "تيك توك" يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي إذ يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية التي جمعها عن 100 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق، وهو ما ينفيه "تيك توك".

المصدر: رويترز