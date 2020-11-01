دودون يتقدم في الانتخابات الرئاسية بمولدوفا لكن نتيجته غير كافية للفوز دون جولة ثانية

أعلنت لجنة الانتخابات في مولدوفا، مساء يوم الأحد، تقدم رئيس البلاد الحالي، إيغور دودون، في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 70% من الأصوات.

وأفادت اللجنة بأن دودون، حصد حسب النتائج المرحلية، 36.28% من أصوات الناخبين، بينما حصلت منافسته الأبرز، زعيمة حزب "العمل والتضامن" المعارض، مايا ساندو، التي تولت سابقا منصب رئيس الوزراء، 30.93%.

وتشير هذه النتائج إلى أن الانتخابات الرئاسية ستشهد جولة ثانية حيث لم يتمكن دودون الساعي للفوز بولاية ثانية من حصد النسبة الكافية للأصوات والتي تتمثل في 50%، الأمر الذي أكده الرئيس الحالي.

ويشارك في السباق الرئاسي بمولدوفا 8 مرشحين، أبرزهم دودون الذي يعتبر مواليا لروسيا وساندو التي تميل إلى الاتحاد الأوروبي، وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة الإقبال تجاوزت 33.33%، وهو حاجز يجب تجاوزه لتصنيف الاقتراع ساريا.

المصدر: وكالات