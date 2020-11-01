مستشار لترامب يقدم اعتذاره على إجرائه مقابلة مع RT

أعلن سكوت أتلاس، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يدخل ضمن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا، اعتذاره على إجرائه مقابلة مع قناة RT.

وقال أتلاس، في تغريدة نشرها اليوم الأحد: "أجريت مؤخرا مقابلة مع قناة RT ولم أكن على علم بأنها مسجلة كعميل أجنبي. إنني آسف لمشاركتي في هذه المقابلة وأقدم اعتذاري على سماحي (لهم) باستغلالي".

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي: "أقدم اعتذارا خاصا للدائرة المعنية بضمان الأمن والتي تعمل بشكل دؤوب على حمايتنا".

I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially apologize to the national security community who is working hard to defend us. — Scott W. Atlas (@SWAtlasHoover) November 1, 2020

وأجبرت السلطات الأمريكية قناة "RT" الروسية عام 2017 بتسجيل نفسها كعميل أجنبي في الولايات المتحدة على خلفية قضية "تدخل روسيا" المزعوم في الانتخابات.

المصدر: RT