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مستشار لترامب يقدم اعتذاره على إجرائه مقابلة مع RT

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مستشار لترامب يقدم اعتذاره على إجرائه مقابلة مع RT
Reuters CARLOS BARRIA
سكوت أتلاس، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يدخل ضمن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا.
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أعلن سكوت أتلاس، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يدخل ضمن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا، اعتذاره على إجرائه مقابلة مع قناة RT.

وقال أتلاس، في تغريدة نشرها اليوم الأحد: "أجريت مؤخرا مقابلة مع قناة RT ولم أكن على علم بأنها مسجلة كعميل أجنبي. إنني آسف لمشاركتي في هذه المقابلة وأقدم اعتذاري على سماحي (لهم) باستغلالي".

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي: "أقدم اعتذارا خاصا للدائرة المعنية بضمان الأمن والتي تعمل بشكل دؤوب على حمايتنا".

وأجبرت السلطات الأمريكية قناة "RT" الروسية عام 2017 بتسجيل نفسها كعميل أجنبي في الولايات المتحدة على خلفية قضية "تدخل روسيا" المزعوم في الانتخابات.

المصدر: RT

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