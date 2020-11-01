بايدن يعزز تقدمه على ترامب في "حزام الصدأ الحاسم"

عزز المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا في الأيام الأخيرة في ولايات حزام الصدأ الثلاث الحاسمة التي فاز بها ترامب بفارق ضئيل قبل 4 سنوات.

وحسب استطلاعات رأي أجرتها "رويترز - إبسوس" يوم الأحد، فإن بايدن يتقدم على ترامب بنسبة عشر نقاط مئوية في ولايتي ويسكونسن وميشيغان.

كما أشار الاستطلاع إلى أن المرشح الديمقراطي يتقدم بفارق 7 نقاط في ولاية بنسلفانيا.

وتقدم بايدن على ترامب في جميع الولايات الثلاث في كل استطلاع أسبوعي لـ"رويترز - إبسوس" من منتصف سبتمبر، وعزز تقدمه في كل ولاية خلال الأسبوعين الماضيين.

المصدر: رويترز