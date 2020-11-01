بايدن يعزز تقدمه على ترامب في "حزام الصدأ الحاسم"
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2dy
عزز المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا في الأيام الأخيرة في ولايات حزام الصدأ الثلاث الحاسمة التي فاز بها ترامب بفارق ضئيل قبل 4 سنوات.
وحسب استطلاعات رأي أجرتها "رويترز - إبسوس" يوم الأحد، فإن بايدن يتقدم على ترامب بنسبة عشر نقاط مئوية في ولايتي ويسكونسن وميشيغان.
كما أشار الاستطلاع إلى أن المرشح الديمقراطي يتقدم بفارق 7 نقاط في ولاية بنسلفانيا.
وتقدم بايدن على ترامب في جميع الولايات الثلاث في كل استطلاع أسبوعي لـ"رويترز - إبسوس" من منتصف سبتمبر، وعزز تقدمه في كل ولاية خلال الأسبوعين الماضيين.
المصدر: رويترز