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بايدن يعزز تقدمه على ترامب في "حزام الصدأ الحاسم"

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بايدن يعزز تقدمه على ترامب في
Reuters
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عزز المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا في الأيام الأخيرة في ولايات حزام الصدأ الثلاث الحاسمة التي فاز بها ترامب بفارق ضئيل قبل 4 سنوات.

وحسب استطلاعات رأي أجرتها "رويترز - إبسوس" يوم الأحد، فإن بايدن يتقدم على ترامب بنسبة عشر نقاط مئوية في ولايتي ويسكونسن وميشيغان.

كما أشار الاستطلاع إلى أن المرشح الديمقراطي يتقدم بفارق 7 نقاط في ولاية بنسلفانيا.

وتقدم بايدن على ترامب في جميع الولايات الثلاث في كل استطلاع أسبوعي لـ"رويترز - إبسوس" من منتصف سبتمبر، وعزز تقدمه في كل ولاية خلال الأسبوعين الماضيين.

المصدر: رويترز

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