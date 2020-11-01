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مكاتب المراهنات البريطانية تتوقع انتصار بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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مكاتب المراهنات البريطانية تتوقع انتصار بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
Reuters/ Getty Images
المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، ومنافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب.
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توقعت مكاتب المراهنات البريطانية انتصار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، في الولايات المتأرجحة.

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وبحسب بيانات أكبر مكاتب المراهنات البريطانية بينها "William Hill" و"Bet365" و"SkyBet"ـ إضافة إلى "PaddyPower" الإيرلندية، تبلغ حظوظ بايدن للفوز في ولاية بينسيلفانيا من 69% إلى 71% مقابل 36%-38% لدى ترامب.

بينما يقدر احتمال انتصار المرشح الديمقراطي في ولاية جورجيا بـ60% مقابل 48% لمنافسه الجمهوري، بينما تشير بيانات مكاتب المراهنات إلى نفس الحظوظ بشأن التصويت في ولاية فلوريدا.

وتقدر مكاتب المراهنات احتمال انتصار بايدن في الانتخابات الرئاسية بشكل عام بـ67%-71%.

ويأتي السباق الانتخابي، الذي ينتهي يوم 3 نوفمبر، في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

المصدر: "تاس" + وكالات

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