الخارجية الإيرانية تنفي إصابة ظريف بكورونا

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، إصابة الوزير محمد جواد ظريف بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، ردا على أسئلة المراسلين، بشأن إصابة وزير الخارجية: "أحد تحاليله كان إيجابيا، لكن مع إجراء اختبارين وتكرار التحاليل مرة أخرى، تبين أنه لم يكن مصابا بكورونا".

وفي السياق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر يوم السبت 356 ألفا و792 شخصا.

كما تم تسجيل 126 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 20 ألفا و502 شخصا.

وأفادت سيما سادات لاري بأن عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 307 آلاف و702 شخصا لغاية الآن، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعناية المركزة 3850 حالة.

المصدر: وكالات