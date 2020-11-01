"سي بي سي": المحتجز لمهاجمته أشخاص في كيبيك ليس مرتبطا بجماعة إرهابية

قالت محطة "سي بي سي" التلفزيونية، اليوم الأحد، إن الرجل المعتقل بسبب مهاجمته عدة أشخاص في مدينة كيبيك الكندية، لا علاقة له بأي منظمة إرهابية.

ونقلت القناة عن قائد شرطة المدينة، أنه لا توجد لدى هيئات حماية القانون الكندية، أية معلومات تدل على أن هذا الرجل البالغ من العمر 24 عاما والذي لم يتم الكشف عن اسمه حصرا على التحقيق، على ارتباط بأي جماعة إرهابية.

وأشار إلى أن، الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين. وشدد على أن المجرم اختار ضحاياه بشكل عشوائي.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قام شاب مجهول الهوية، بمهاجمة الناس في وسط مدينة كيبيك. وكان المهاجم يرتدي ملابس العصور الوسطى، واستخدم في هجومه ما يشبه سيف كاتانا الياباني. وثبت للتحقيق، أن المهاجم جاء الى مدينة كيبيك، قادما من إحدى ضواحي مونتريال. في الوقت الراهن، يرقد المهاجم في المستشفى تحت حراسة الشرطة.

المصدر: تاس