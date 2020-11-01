بالفيديو.. محادثة طريفة بين أوباما وابن الثمانية أشهر عبر الهاتف

في خطوة طريفة، تحدث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى طفل عمره 8 أشهر عبر الهاتف، خلال تطوعه لحث المواطنين الأمريكيين على انتخاب جو بايدن للرئاسة الأمريكية.

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وفي مقطع فيديو نشره عبر "تويتر" ظهر أوباما في مكتبه حيث كان يجري محادثة عشوائية مع مواطنة أمريكية تدعى أليسا من ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، حيث دعاها إلى الاقتراع في الثالث من نوفمبر لصالح بايدن وطلب منها أن تحث أصدقاءها وأقاربها على الاقتراع.

وبينما كان أوباما يجري المكالمة مع أليسا سمع في الخلفية صوت طفل صغير يبكي، ما دفع الرئيس الأمريكي السابق إلى السؤال عنه، فتبين أن ابن أليسا، جاكسون البالغ من العمر 8 أشهر، والذي كان مغتاظا من انشغال والدته عنه بالحديث على الهاتف.

وسألها إذا كان الطفل جائعا أم أنه يحتاج إلى تغيير الحفاضات.

وبعد ذلك، طلب أوباما من أليسا اعطاء الهاتف للطفل، حيث بدأ بمكالمته بطريقة لطيفة، وقال له: "مرحبا يا رجل.. افعل ما تقوله والدتك. كان بودي التحدث معك لبعض الوقت، لكن عندما يكون عمرك ثمانية أشهر، لا يمكنك البقاء على الهاتف لمدة طويلة".

بدورها، أعادت أليسا نشر الفيديو من حساب أوباما، معلقة عليه بالقول إن أوباما أجرى محادثة معها ومع طفلها وأنها أصيبت بنوبة من الفزع من شدة الفرح.

.@barackobama phone banked me and talked to my baby. And yes, I had a panic attack. https://t.co/mE8fcSNQ8c — Alyssa Camerota (@alyssacamerota) October 31, 2020

المصدر: RT