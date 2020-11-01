الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات الجورجية

يأتي الحزب الحاكم في جورجيا في صدارة نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد بعد فرز أكثر من 99% من بطاقات الاقتراع، مع أكثر من 48% من الأصوات.

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وتشير معطيات لجنة الانتخابات المركزية الجورجية المنشورة على موقعها الإلكتروني إلى أن سبعة أحزاب وتكتلين اثنين ستدخل البرلمان، من بينها تكتل "القوة في الوحدة" المعارض، الذي يأتي في المرتبة الثانية والذي يضم حزب "الحركة الوطنية الموحدة"، وهو حزب أسسه الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل سآكاشفيلي.

أما الدوائر التي تتم الانتخابات فيها بأغلبية الناخبين ففي 13 من أصل 30 دائرة حقق الفوز حزب "الحلم الجورجي - جورجيا الديمقراطية" الحاكم، بينما ستشهد 17 دائرة أخرى دورة ثانية بسبب عدم تجاوز أي مرشح فيها لحاجز الـ 50% من الأصوات.

المصدر: تاس