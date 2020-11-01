150 حالة وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية مساء الأحد، عن تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الصحة البريطانية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23254، بعد 21915 حالة سجلت السبت.

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وأظهرت أحدث الأرقام اليومية، أن 162 شخصا توفوا بالفيروس مقارنة بتسجيل 326 أمس.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا حيث تجاوزت المملكة المتحدة عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء.

ولكبح جماح انتشار الفيروس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم السبت، فرض الإغلاق العام في البلاد بدءا من يوم الخميس 5 نوفمبر، بعد فشل القيود القائمة في منع ارتفاع عدد الإصابات.

وطالب جونسون البريطانيين بالبقاء في منازلهم ابتداء من يوم الخميس حتى 2 ديسمبر وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأوضح جونسون أنه بدون التدابير الجديدة سيرتفع عدد الوفيات أكثر مما هو عليه اليوم، مؤكدا أن لديه آمال قوية في التوصل إلى لقاح العام المقبل.

وشملت إجراءات الإغلاق البريطانية الجديدة المتاجر غير المهمة، واستثنت المدارس والحضانات والجامعات.

المصدر: رويترز