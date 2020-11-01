 
مباشر

ترامب يتهم بايدن بنية "إغلاق" الولايات المتحدة لمدة سنوات

أخبار العالم

ترامب يتهم بايدن بنية
Reuters Carlos Barria
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2ba

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، منافسه في السباق الرئاسي، جو بايدن، بالرغبة في "إغلاق" الولايات المتحدة لمدة قد تصل عدة سنوات، بذريعة مكافحة جائحة كورونا.

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "بايدن يريد إغلاق بلادنا لفترة قد تدوم بضع سنوات. مجنون! لن تكون هناك أي إغلاقات. عودة أمريكا العظمى قادمة!!".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا