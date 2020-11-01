قادة المستوطنين يصلون من أجل فوز ترامب في الحرم الإبراهيمي

يخطط قادة المستوطنين الإسرائيليين لإقامة صلاة صباح غدا الاثنين في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، من أجل فوز الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في الانتخابات القادمة.

وشدد مجلس جنوب جبل الخليل الإقليمي، يوخاي دامري، في بيان أصدره المجلس اليوم الأحد، على أن نتائج السباق الانتخابي بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن سيكون لديها "تأثير هائل على مستقبل دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين "يدينون لترامب كثيرا لما قدمه خلال السنوات الأربع الأخيرة من الدعم لدولتهم وأرضهم".

وأشار دامري إلى أن ترامب قدم "دعما غير مسبوق" إلى إسرائيل والمستوطنين، خاصة خلال فترة حكمه، مضيفا: "الانتخابات قريبة جدا وسنجتمع غدا في كهف البطاركة (وهذا الاسم العبري للحرم الإبراهيمي) للصلاة من أجل نجاحه".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل