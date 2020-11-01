إسرائيل تخطط للحصول على لقاحات أخرى لكورونا إلى جانب لقاحها المحلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الخروج من أزمة تفشي كورونا يتمثل بتطوير اللقاحات، مشيرا خلال انطلاق أول تجارب سريرية للقاح إسرائيلي ضد الوباء، إلى أن هذا اليوم يعطينا بارقة أمل.

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وفي ختام زيارته إلى مستشفى "شيبا" في تل هاشومير قرب تل أبيب حيث بدأت اليوم التجارب البشرية للقاح ضد كورونا طوره معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي، قال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل كانت من ضمن الدول الأولى التي أعلنت فرض إغلاق الحدود، وقد خرجنا من هذه الموجة بشكل جيد.

وأضاف: "نعيش الآن الموجة الثانية. وكنا الدولة الأولى في العالم تقريبا التي فرضت الإغلاق مرة أخرى، وفي الوقت الذي نخرج من الأغلاق الثاني فإن الدول الأوروبية تدخله وهي تعيش موجة ثانية قاسية جدا".

وقال نتنياهو: "سنحصل على لقاح يصنع في إسرائيل، وهذا هو أمر كبير جدا، وفي موازاة ذلك نعمل مع شركات الأدوية الكبرى من أجل جلب اللقاحات، وأنا أستغل علاقاتي مع زعماء دول العالم كي نتلقى اللقاحات التي صنعت فيها أيضا، ولكن ليس في نهاية الطابور بل في مقدمته"، مضيفا: "تحدثت مع صديقي مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي الذي يعالج هذا الموضوع في الولايات المتحدة، كما تحدثت مع أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية، ومع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، وفلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، والرئيس الإيطالي كونتي، ومع زعماء آخرين بهذا الشأن".

وأكد نتنياهو على أن "المهم هو بأنه سواء من خلال إنتاج اللقاح هنا، أو من خلال استيراده، سنجلب كمية كافية من اللقاحات إلى جميع الإسرائيليين. وعندئذ سنستطيع التحرر من الجائحة. لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث فورا، ولكنني أرى النور في آخر النفق".

وقال نتنياهو إنه أوعز بإقامة مصنع دائم لإنتاج اللقاحات في إسرائيل، مشيرا إلى أن "إسرائيل ستتمتع بقدرات إنتاج ستكون الأكثر تقدما في العالم".

من جهة أخرى، دعا نتنياهو الإسرائيليين إلى التقيد بتعليمات الوقاية من كورونا وارتداء الكمامات، مؤكدا أن الحكومة ستساعد أصحاب المتاجر الصغيرة على تخطي الإغلاق بشكل جيد.

المصدر: RT